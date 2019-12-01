الإدارة الذاتية تهاجم "مساومات قذرة" وتضع شرطاً لمفاوضة دمشق

أربيل (كوردستان 24)- شنت الإدارة الذاتية في الشمال السوري، هجوماً لاذعاً على دول عديدة قالت إنها وضعت سكان المنطقة ضمن سياسة "المساومات القذرة"، وأعلنت استعدادها للحوار مع الحكومة السورية في دمشق لكنها طالبت بضمانة روسية.

وقالت الإدارة الذاتية في بيان أصدرته يوم الاثنين، إن القوات التركية والجماعات الحليفة لها مستمرة في "التطهير العرقي" و"ارتكاب الجرائم والسرقة" في المناطق الحدودية لاسيما في بلدتي تل أبيض ورأس العين في "ظل صمت" واشنطن وموسكو.

وأضافت أن "مكونات شمال وشرق سوريا قد أصبحوا ثانيةً ضحايا المصالح الدوليّة والمساومات القذرة، ولا تزال السياسات المزدوجة من قبل بعض الدول ضد مكونات شمال وشرق سوريا مستمرّة". وانتقدت الإدارة الذاتية استبعادها من اجتماعات جنيف.

وجاء في البيان "لقد طالبت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا على الدوام وبإصرار على الحل السلمي للأزمة السورية والحوار السوري السوري كما نؤكد مرّة أخرى أننا في الإدارة الذاتية مستعدون للتفاوض مع الحكومة بدمشق بضمانة روسية".

وطالبت الإدارة الذاتية روسيا "بأن تكون أكثر فعالية في هذا المجال من خلال الضغط على الحكومة السورية بالجلوس على طاولة الحوار، وأننا من طرفنا قد شكلنا هيئات لغرض التفاوض".

وسبق أن قالت الإدارة الذاتية إنها مستعدة للحوار مع دمشق التي استضافت بالفعل العام الماضي جولتين على الأقل من المفاوضات لكنها لم تحقق نتائج تذكر.