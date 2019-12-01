كوردستان تدفع بتعزيزات عسكرية إضافية بعد هجمات دامية في كرميان

أربيل (كوردستان 24)- أرسلت قوات البيشمركة، تعزيزات عسكرية إضافية الى منطقة كرميان بعد هجمات دامية نفذها داعش في الأيام القليلة الماضية.

وشن تنظيم داعش هجومين في غضون أسبوع أسفرا عن سقوط ستة من أفراد الأمن (الآسايش) والبيشمركة في القرى المحيطة بمدينة خانقين.

ووقعت الهجمات على الرغم من تحذيرات أطلقتها حكومة إقليم كوردستان مراراً بشأن الخلايا النائمة في الكثير من المناطق المتنازع عليها.

وقال مراسل كوردستان 24 في كرميان إن وزارة البيشمركة قررت إرسال تعزيزات الى المنطقة تحسباً لاي هجمات قد يشنها داعش على حدود المنطقة.