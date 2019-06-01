في قضية رأي عام.. كوردستان تقضي بإعدام قاتل طفلة في دهوك

اربيل (كوردستان 24)- اصدرت محكمة الجنايات في مدينة دهوك، اليوم الثلاثاء، حكم الإعدام شنقا بحق قاتل الطفلة دلين.

وعثرت شرطة دهوك في السادس من شهر حزيران الجاري والموافق لثاني ايام عيد الفطر على جثة لطفلة تبين فيما بعد أنه تم قتلها بعد محاولة اغتصابها.

وقال المحامي بختيار شرفاني والذي تطوع لصالح ذوي الطفلة المقتولة لكوردستان 24 "تم اتباع كافة الاجراءات القانونية في محاكمة اليوم وقد قام المتهم بالاعتراف الكامل بجريمته".