في قضية رأي عام.. كوردستان تقضي بإعدام قاتل طفلة في دهوك

اربيل (كوردستان 24)- اصدرت محكمة الجنايات في مدينة دهوك، اليوم الثلاثاء، حكم الإعدام شنقا بحق قاتل الطفلة دلين.
وعثرت شرطة دهوك في السادس من شهر حزيران الجاري والموافق لثاني ايام عيد الفطر على جثة لطفلة تبين فيما بعد أنه تم قتلها بعد محاولة اغتصابها.
وقال المحامي بختيار شرفاني والذي تطوع لصالح ذوي الطفلة المقتولة لكوردستان 24 "تم اتباع كافة الاجراءات القانونية في محاكمة اليوم وقد قام المتهم بالاعتراف الكامل بجريمته".
وتابع شرفاني "قضت المحكمة بإعدام الجاني شنقا حتى الموت..إنه حكم عادل وبعث برسالة للجميع بأن من يرتكب جرما كهذا فسيكون مصيره مماثلا".
وقال والد دلين لكوردستان 24 "نحن سعداء بالحكم الذي صدر وقد وفى الرئيس مسعود بارزاني بوعده الذي قطعه لي حين اتصل بي هاتفيا وقال ان دلين ليست ابنتكم وحدكم، هي ابنتي ولن يضيع حقها سدى".
وتحولت قضية مقتل الطفلة دلين الى قضية راي عام أثارت غضب الشارع الكوردستاني و نظمت تظاهرات مطالبة بإعدام قاتل الطفلة.
تحرير سوار احمد
شارك في التغطية مسعود محمد
خریطة الموقع | سیاسة الخصوصیة | من نحن | للاتصال بنا | وظائف شاغرة