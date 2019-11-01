إف-16 تنسف مقراً وتقتل بداخله "إرهابيين" في العراق

أربيل (كوردستان 24)- قال الجيش العراقي الأحد إن مقاتلات حربية عراقية أغارت على موقع لتنظيم داعش اسفر عن مقتل من كان فيه قرب تكريت.

وتشن الطائرات الحربية العراقية وطائرات التحالف الدولي غارات بشكل أسبوعي على مواقع تنشط فيها خلايا داعش في أطراف المدن.

وقال الجيش في بيان إن طائرات إف-16 العراقية وجهت ضربة جوية وأسفرت عن تدمير موقع اختباء لعناصر داعش في صلاح الدين.

وذكر البيان أن الضربة أدت الى قتل من كان بداخل الموقع. ولم يذكر مزيداً من التفاصيل.

وأعلن العراق النصر على داعش عام 2017 ومنذ ذلك الوقت انخفض معدل هجمات التنظيم بشكل كبير لكن كبار القادة حذروا من خطر الخلايا النائمة.