عبد المهدي يعزي بوفاة الباجه جي ويشيد بعقود خدمته

أربيل (كوردستان 24)- عزّى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بوفاة السياسي العراقي البارز عدنان الباجه جي، قائلاً إنه "قضى عقوداً في خدمة الدولة".

وتوفي الباجه جي، الذي سبق أن شغل منصب عضو مجلس الحكم ووزير الخارجية، في دولة الإمارات العربية المتحدة عن عمر ناهز 96 عاماً.

وقال عبد المهدي في برقية تعزية "تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ (رحيل الباجه جي) والذي قضى عقودا طويلة من عمره في خدمة الدولة والسلك الدبلوماسي مرورا بفترة معارضة النظام المباد والمشاركة في العملية السياسية".

وتابع "وبهذا الحدث الأليم نعرب عن خالص تعازينا لأسرة الفقيد، سائلين الله أن يمنّ عليه بواسع المغفرة ويسكنه فسيح جناته".

وعين الباجه جي سفيرا للعراق في الأمم المتحدة إبان عهد الزعيم عبد الكريم قاسم، ثم وزيرا للخارجية في عهد عبد السلام عارف وخدم خلال حرب 1967، وقرر العمل مع المعارضة العراقية، حيث كان عضوا بارزا فيها، ثم التحق بحكومة أبو ظبي للعمل مستشارا لها، وقد حضر اجتماع التوقيع على دستور إقامة الإمارات العربية المتحدة وإعلان استقلال الدولة.

وبعد عام 2003، كان الباجه جي عضوا في مجلس الحكم، غير أنه ابتعد لاحقاً عن السياسة واستقر في العاصمة الاماراتية ابو ظبي.

وقدم رئيس وزراء العراقي الأسبق إياد علاوي، تعازيه بوفاة الباجه جي، وقال: "لقد كان الفقيد رجل دولة بحق... ولقد خسر العراق رجلا مناضلا متميزا وفاضلا، مؤمنا بالتوجه الوطني المعتدل".