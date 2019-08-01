العراق يعلن نتائج احدث عملية عسكرية شملت مناطق متنازع عليها

اربيل (كوردستان 24)- أعلنت القوات العراقية، عن نتائج احدث عملياتها العسكرية ضد فلول داعش في مناطق عديدة بعضها متنازع عليها.

والحملة التي نفذتها القوات العراقية باسم (إرادة النصر) هي الأحدث من بين حملتين تحملان الاسم ذاته لتطهير مناطق شمال بغداد وغرب البلاد.

وانطلقت المرحلة الثالثة من العملية العسكرية في الخامس من الشهر الجاري واستهدفت على وجه التحديد مناطق شمال قضاء المقدادية وشمال ناحية جلولاء وخانقين في محافظة ديالى.

وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان صدر يوم الجمعة إن الحملة، التي استمرت يومين، اسفرت عن مقتل اربعة "ارهابيين" واعتقال 18 مطلوباً للقوات الامنية و"تدمير 12 نفقا و24 وكرا (لعناصر داعش)" فضلاً عن تدمير عبوات معبأة بمواد شديدة الانفجار.

وبحسب البيان فقد عثرت القوات العراقية على 42 عبوة ناسفة وسبع قذائف صاروخية وتفتيش 25 قرية بمساحة تقدر اجمالاً بنحو 1700 كيلومتر مربع.

وشاركت الحملة قوات الحشد الشعبي مثلما جرت العادة في كل عملية عسكرية تقوم بها القوات العراقية في مناطق مختلفة من البلاد.

وذكر البيان أن طيران الجيش العراقي نفذ خلال العملية 38 طلعة جوية بينها 10 طلعات في محافظة نينوى، فيما نفذ طيران التحالف الدولي شارك 25 طلعة.

وشملت العملية تطهير تلال عطشانة وسلسلة جبال بادوش ومنطقة شيخ ابراهيم ومناطق خط اللاين، حسب بيان سابق لقيادة العمليات المشتركة.

وشأن العراق احدث عملياته العسكرية بعدما قُتل الكثير من رجال الأمن في الاسابيع القليلة الماضية في تلك المناطق في هجمات تبنى تنظيم داعش معظمها.

وبات تنظيم داعش يعتمد على اساليب حرب العصابات لشن تفجيرات في مناطق عديدة من العراق على الرغم من اعلان هزيمته عام 2017.