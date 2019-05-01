عبد المهدي يشيد بجهود نيجيرفان بارزاني في "فك العقد" وواشنطن تتطلع للعمل معه

اربيل (كوردستان 24)- اشاد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بجهود رئيس اقليم كوردستان المنتخب نيجيرفان بارزاني في "فك العقد" فيما ابدت القنصلية الأمريكية في اربيل رغبتها في العمل معه للسنوات الأربع المقبلة.

وهنأ عبد المهدي نيجيرفان بارزاني خلال اتصال هاتفي يوم الثلاثاء بانتخابه رئيسا لاقليم كوردستان.

وثمن عبد المهدي جهود بارزاني في حل المشكلات وفك العقد، مبديا امله في ان يتمكن الطرفان من حل كافة القضايا الخلافية بين الجانبين.

من جهتها وجهت القنصلية الامريكية العامة في اربيل تهانيها لانتخاب نيجيرفان بارزاني لرئاسة الاقليم.

وجاء في بيان "نتطلع قدماً إلى العمل مع الرئيس بارزاني خلال السنوات الأربع القادمة".

وانتخب برلمان كوردستان، يوم امس الثلاثاء، السياسي المخضرم نيجيرفان بارزاني رئيساً جديداً للإقليم، منهياً بذلك جموداً سياسياً استمر نحو ثمانية أشهر على الرغم من مقاطعة حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني لجلسة اختيار الرئيس.

سوار أحمد