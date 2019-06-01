رئيس اقليم كوردستان يكلف رسميا مسرور بارزاني بتشكيل الحكومة

اربيل (كوردستان 24)- أصدر رئيس اقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الاربعاء، مرسوما بتكليف مسرور بارزاني لتشكيل الحكومة الجديدة.

وجاء التكليف بعد أن تم تنصيب نيجيرفان بارزاني يوم الاثنين رئيسا لاقليم كوردستان في مراسم رسمية حضرتها مئات الشخصيات السياسية والدبلوماسية من الداخل والخارج.

وتم انتخاب مسرور بارزاني رئيسا لوزراء الاقليم بعد يوم واحد من اداء اليمين الدستورية من قبل نيجيرفان بارزاني خلال جلسة للبرلمان وبأغلبية اصوات الحضور.

وسيكون أمام مسرور بارزاني 30 يوما لتشكيل حكومة وعرضها على البرلمان للمصادقة عليها.

وحصل مسرور بارزاني على 87 صوتاً من بين 97 نائباً كانوا قد حضروا الى جلسة البرلمان.

ومن المرجح أن يعمل رئيس الوزراء الجديد على تشكيل حكومة ائتلافية في ظل وجود معارضة ضعيفة.

سوار أحمد