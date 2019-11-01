العراق يستعيد دفعة جديدة من "لاجئي تركيا" عبر كوردستان

اربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية الخميس إنها أعادت الى البلاد عشرات من اللاجئين العراقيين ممن لاذوا بتركيا في السنوات القليلة الماضية.

ولجأ الآلاف من العراقيين الى الاراضي التركية أو السورية، فيما نزح مئات الالاف الى إقليم كوردستان بعد سيطرة داعش على مناطقهم. وتضاعف العدد بعد بدء معارك تحرير مناطقهم التي استمرت ثلاث سنوات وحولت الكثير من المنازل الى انقاض.

وقال مدير عام دائرة شؤون الهجرة في الوزارة طالب اصغر دوسة في بيان إن "الوزارة نقلت 91 لاجئا عراقيا من الجمهورية التركية برا عبر منفذ إبراهيم الخليل التابع إلى قضاء زاخو بمحافظة دهوك".

واكد انه تم ايصالهم الى مناطق سكناهم بالتعاون مع وزارة النقل.

واشار الى ان الوزارة مستمرة فى تنفيذ برنامجها (العودة الطوعية المجانية) للاجئين العراقيين المتواجدين فى دول الجوار .

ولفت دوسة، الى ان هؤلاء اللاجئين كانوا متواجدين في المحافظات التركية (انقرة، سامسون وجروم ).

ويمثل هذا العدد احدث دفعة من اللاجئين العراقيين تعود الى الديار عقب إعلان هزيمة تنظيم داعش.

ولم تحدد الوزارة المناطق الاصلية للاجئين. وسبق ان اعاد العراق دفعات اخرى من اللاجئين في تركيا ومعظمهم كانوا من الموصل.

وكثفت السلطات العراقية مساعيها على الارض لإعادة النازحين واللاجئين الى ديارهم على شكل دفعات بعد سنوات من النزوح.

سوار احمد