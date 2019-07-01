محكمة امريكية تبرئ ضابطا امريكيا من "جرائم حرب" في العراق

اربيل (كوردستان 24)- برأت محكمة عسكرية قائد العمليات البحرية الخاصة الأمريكي إدوارد جالاجر المتهم بارتكاب جرائم حرب في العراق.

واجتذبت قضية جالاجر اهتمام الرئيس الامريكي دونالد ترامب، واستمرت المداولات أعضاء هيئة القضاة المؤلفة من سبعة قضاة لمدة نحو ثماني ساعات قبل النطق بالحكم.

وتمت تبرئته من كافة التهم ماعدا الظهور في صورة مع جثة أحد السجناء من تنظيم داعش.

وحصل جالاجر (39) عاما على ميدالية النجمة البرونزية مرتين، وهو جندي مخضرم وكان متهما بارتكاب جريمة قتل عمد لسجين عراقي أُحيل إلى وحدته لتلقي العلاج الطبي وذلك بطعن الشاب في الرقبة عدة مرات.

كما اتهم بالشروع في القتل وعرقلة العدالة وغيرها من الجرائم التي تشمل التقاط صورة بشكل غير قانوني مع جثة الأسير القتيل.

وتنطوي تهمة الصورة غير القانونية على عقوبة أقصاها السجن أربعة أشهر.