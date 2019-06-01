رئيس كنيسة السريان الأرثودوكس: لهذا السبب لم يعد النازحون الى ديارهم في نينوى

اربيل (كوردستان 24)- قال رئيس كنيسة السريان الأرثودوكس في العالم، مار أنطونيوس أفرام ان سبب عدم عودة العديد من النازحين المسيحيين الى ديارهم هو عدم شعورهم بالأمان والطمأنينة.

وجاء حديث افرام، اليوم الأحد،للصحفيين بعد وصوله لعاصمة اقليم كوردستان اربيل للمشاركة في حفل تنصيب نيجيرفان بارزاني رئيسا للاقليم.

وقال أفرام ان "أهم سبب منعهم من العودة إلى مناطقهم هو عدم الشعور بالطمأنينة وبالأمان".

وطالب رجل الدين المسيحي حكومتي بغداد واربيل أن يبذلوا المزيد من الجهود لكي يمنحوا المهجرين شعورا بوجود الأمن والسلام لدى عودتهم لمنازلهم وانه لن يتم الاعتداء عليهم.

وأكد افرام ان "زيارته لأربيل بغرض المشاركة في مراسم تنصيب فخامة رئيس إقليم كوردستان الجديد، نيجيرفان بارزاني، وبهذه المناسبة نقدم تهانينا لكل المكونات العرقية والدينية في الإقليم".

وابدى أمله في أن "يكون عهد فخامة الرئيس نيجيرفان بارزاني كما كان عهد فخامة الرئيس مسعود بارزاني عهداً مباركاً، وليبارك ربنا فيهم وأن يكون عهد ازدهار واستقرار لكل أبناء الإقليم".

وستتم يوم غد الاثنين مراسم تنصيب نيجيرفان بارزاني رئيسا لاقليم كوردستان بعد ان تم انتخابه عبر التصويت في برلمان الاقليم في وقت سابق.