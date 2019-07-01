"نيران معادية" تستهدف مصياف في حماة

اربيل (كوردستان 24)- ذكر التلفزيون السوري أن الدفاعات الجوية تصدت يوم امس لأهداف معادية في مدينة مصياف بمحافظة حماة.

وكانت وسائل اعلام رسمية قالت في بادئ الأمر إن الاعتداءات "خارجية".

وبحسب التلفزيون السوري فان أصوات الانفجارات التي سمعت في مدينة مصياف ناجمة عن اعتداء بقذائف صاروخية مصدرها مسلحون.

وأكدت المصادر أن "لا معلومات أولية عن إصابات أو أضرار".

وفي وقت سابق، انتشرت أخبار تتحدث عن "اعتداء خارجي" على مدينة مصياف التي سبق أن شهدت عددا من الهجمات الإسرائيلية.