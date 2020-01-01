كوردستان تستقبل دفعة جديدة من اللاجئين السوريين

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مركز تنسيق الأزمات المشترك في إقليم كوردستان اليوم الجمعة وصول دفعة جديدة من اللاجئين السوريين الى أراضي الإقليم.

ومنذ تفجر الصراع السوري عام 2011، احتضن إقليم كوردستان أكثر من ربع مليون لاجئ معظمهم كورد. وظلت الأعداد تتناقص وتتزايد تبعاً للمستجدات هناك.

وذكر مركز تنسيق الأزمات المشترك على حسابه في تويتر أن 45 لاجئاً سورياً وصلوا عبر "سحيلا" الى أراضي إقليم كوردستان.

وبهذا يرتفع عدد اللاجئين الذين لاذوا بإقليم كوردستان منذ الهجوم التركي على المناطق الحدودية في الشمال السوري الى 19 الفاً و745 لاجئاً.

ومنذ الهجوم التركي في تشرين الأول أكتوبر فر عشرات الآلاف من المدنيين في رأس العين وتل ابيض ومحيطهما الى العمق، فيما لاذ آخرون بإقليم كوردستان.