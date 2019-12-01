العراق يعلن انطلاق المرحلة الثامنة من "ارادة النصر"

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاحد، عن إنطلاق المرحلة الثامنة من عملية إرادة النصر ومن خمسة محاور.

وذكر نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله في بيان "بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وبأشراف قيادة العمليات المشتركة انطلقت وعلى بركة الله صباح اليوم الأحد 29 كانون اول 2019 المرحلة الثامنة من عملية أرادة النصر من خمسة محاور، حيث كان المحور الأول قيادة عمليات نينوى، فيما كان المحور الثاني قيادة عمليات الجزيرة، المحور الثالث قيادة عمليات صلاح الدين والمحور الرابع قيادة عمليات ديالى والمحور الخامس للمقر المتقدم في كركوك".

واضاف البيان "وقد اشتركت في هذا المرحلة ضمن المحور الأول القطعات " لوائي المشاة 73 و92 في الفرقة الخامسة عشر ، وألوية المشاة 43 و60 و21 في الفرقة العشرين ." اما المحور الثاني اشتركت فيها "قطعات الفرقة السابعة لواء مغاوير الجزيرة ولواء المشاة الثامن فرقة المشاة الآلي الثامنة لواء المشاة 30". فيما اشتركت في المحور الثالث "قطعات لواء المشاة 91 وقوات من قيادة شرطة صلاح الدين" . وفي المحور الرابع اشتركت" قطعات الفرقة الخامسة وقوات من قيادة شرطة ديالى ". اما المحور الخامس اشتركت قطعات "الفرقة المدرعة التاسعة وألوية 18 و15 من الشرطة الاتحادية ولواء المشاة 45 بالفرقة الحادية عشر ولواء المشاة 52 في الفرقة الرابعة عشر ، وألوية1 و2 و3من فرقة الرد السريع".

واشار البيان الى ان هذه المرحلة تتم بإسناد من طيران القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي والحشد العشائري وعدد من الوكالات الأمنية والاستخبارية، وتستهدف هذه العمليات تفتيش وتطهير المناطق والقرى والمساحات المفتوحة للتعقب وإلقاء القبض على المطلوبين وتجفيف بقايا الإرهاب وإدامة الاستقرار والأمن ضمن القواطع التي ستشملها هذه المرحلة وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة، وستبقى قواتكم الامنية بكل تشكيلاتها وصنوفها العين الساهرة واليد الضاربة على رأس الارهاب، وسنوافيكم النتائج لاحقًا، ونهيب بكل وسائل الاعلام التنسيق مع خلية الاعلام الامني لتنظيم الزيارات والتغطيات الميدانية واستلام التصريحات والأخبار والتفاصيل الخاصة بمسار العمليات للمحاور كافة في هذه العملية الكبيرة .