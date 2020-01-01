بالفيديو | خامنئي يؤم صلاة الجنازة على سليماني

أربيل (كوردستان 24)- أمَّ المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي المصلين في صلاة الجنازة على قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني الذي قتل في ضربة أمريكية بطائرة مسيرة قرب مطار بغداد الدولي.

ووصل جثمان سليماني الى جانب جثمان القيادي الكبير في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس ومن قضوا معهما الى طهران صباح اليوم.

وجرت الصلاة في جامعة طهران.