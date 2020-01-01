بالفيديو | خامنئي يؤم صلاة الجنازة على سليماني

أربيل (كوردستان 24)- أمَّ المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي المصلين في صلاة الجنازة على قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني الذي قتل في ضربة أمريكية بطائرة مسيرة قرب مطار بغداد الدولي.
ووصل جثمان سليماني الى جانب جثمان القيادي الكبير في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس ومن قضوا معهما الى طهران صباح اليوم.
وجرت الصلاة في جامعة طهران.
والى جانب خامنئي، شارك في صلاة الجنازة مسؤولون كبار من بينهم الرئيس حسن روحاني ورئيس مجلس الشورى علي لاريجابي.
ونقلت كوردستان 24 مشاهد مباشرة للمراسم التي شاركت فيها حشود كبيرة وهي تحمل نعوش قتلى الغارة الأمريكية وقد لُفت بالعلم الإيراني. ولف جثمان المهندس بالعلم العراقي.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن جثمان سليماني سيدفن في مسقط رأسه يوم الثلاثاء، فيما سيدفن المهندس في مدينة النجف.
وكان كبار المسؤولين الإيرانيين، بمن فيهم خامنئي، قد توعدوا بالثأر "المناسب" للقتلى، إلا أن الولايات المتحدة هددت برد سريع.
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