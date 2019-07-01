بارزاني: يجب ان تزول ذهنية الأنفال وعلى العالم أن يخجل من ضحايانا

اربيل (كوردستان 24)- اكد رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني على ضرورة العمل بكافة الامكانات على زوال الذهنية التي ادت الى ارتكاب حملات الانفال بحق شعب اقليم كوردستان.

وقال بارزاني في بيان اليوم بمناسبة الذكرة 36 لانفال البارزانيين حيث ساق النظام البعثي عجائز البارزانيين الرجال وشبابهم الى جنوب العراق وتم قتلهم هناك بشكل وحشي.

واكد بارزاني ان "جريمة الانفال التي ارتكبت بحق 8 الاف من البارزانيين هي حلقة من الجرائم التي ارتكبت ضد الكورد الفيليين وانفال كرميان وقصف حلبجة بالاسلحة الكيميائية وعمليات التعريب وانتهاء بالابادة التي لحقت اخوتنا الايزيديين".

واشار بارزاني الى ان الظلم طال كل الشعب الكوردي إلا ان البارزانيين دفعوا ضريبة كبيرة كمركز للثورة الكوردية وتجسيدا لرغبة الشعب الكوردي في الحرية.