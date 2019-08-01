الشرطة تداهم نوادي القمار وتعتقل اجنبيات ببغداد

اربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن اعتقال عشرات الاشخاص بينهم نساء اجنبيات وضباط عراقيون من اجهزة امنية مختلفة وذلك بعد مداهمة عدد من نوادي القمار في بغداد.

وداهم رجال الشرطة، بينما كانوا ملثمين، أحد الفنادق واقتحموا صالات روليت وقمار ونفذوا عمليات اعتقال داخل الفندق، حسبما افاد بيان للداخلية.

وجاء في البيان "القت مفرزة الضبط بالجرم المشهود التابعة للمفتش العام لوزارة الداخلية القبض على 140 شخصاً من مرتادي صالات القمار والروليت والعاملين فيها في العاصمة بغداد بضمنهم 20 سيدة من جنسيات اجنبية وضباط ومنتسبون في أجهزة أمنية مختلفة".

ولم يكشف البيان هويات النساء الاجنبيات ولا مراتب الضباط او جهات عملهم.

وهذه اول عملية تنفذها الشرطة في بغداد منذ سنوات لكنها تعد الثانية بعد أن نفذ الحشد الشعبي عملية مماثلة واعتقل على اثرها واحدا من ابرز تجار المخدرات.

وذكرت الداخلية العراقية أن "المفرزة الخاصة بالمفتش العام أغلقت، بأمر قضائي، قاعتين للروليت والقمار مجاورتين لفندقين كبيرين في بغداد".

ونشر مكتب المفتش العام شريطا مصورا على الانترنت يوم الجمعة، يظهر لحظة اعتقال العشرات من مرتادي تلك النوادي على يد افراد امن ملثمين.

ووفقا للقانون العراقي يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عام كل من فتح او ادار محلا لألعاب القمار واعده لدخول الناس.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من وجد يلعب القمار.