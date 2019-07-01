واشنطن تبدي دعمها لحكومة كوردستان وترحب بــ"مساعي الاصلاح"

اربيل (كوردستان 24)- عبرت واشنطن عن دعمها لحكومة اقليم كوردستان فيما رحبت بمساعيها في الإصلاح وخصوصا الجانب الاقتصادي.

وجاء ذلك، اليوم الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي تلقاه رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني من وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو.

وافاد الموقع الرسمي لحكومة اقليم كوردستان بأن بومبيو جدد تهنئة مسرور بارزاني بمناسبة تسنمه عمله كرئيس لحكومة اقليم كوردستان.

وشدد وزير الخارجية الامريكي على اهمية تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة واقليم كوردستان.

واكد بومبيو دعم بلاده للكابينة الحكومية التاسعة وخصوصا مساعيها للإصلا ح الاقتصادي.

ورحب بومبيو بالزيارة التي اجراها مسرور بارزاني لبغداد مؤخرا على رأس حكومي رفيع.

وقال بومبيو "امريكا تشجع الجانبين على حل كافة القضايا العالقة بينهما عبر الحوار".

من جانبه اشار مسرور بارزاني الى ان اي حل للقضايا العالقة مع بغداد ينبغي ان يقوم على اساس اخذ حقوق وواجبات كل طرف بعين الاعتبار.

واكد بارزاني على اهمية استمرار الدعم الامريكي لقوات البيشمركة.

سوار أحمد