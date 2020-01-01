"بارزاني الخيرية" تعتزم ارسال مساعدات لضحايا زلزال تركيا

أربيل (كوردستان 24)- قالت مؤسسة بارزاني الخيرية، اليوم الاحد، انها تعتزم ارسال مساعدات لضحايا الزلزال الذي ضرب مدينة تركية.

وقال رئيس المؤسسة مؤسى احمد لكوردستان24 ان "مؤسسة بارزاني الخيرية تسعى بكل جهودها لارسال مساعدات الى ضحايا الزلزال في تركيا".

وضرب زلزال يوم الجمعة مدينة ألازيغ يوم أمس واودى بحياة العديد من المواطنين.

وقال موسى احمد لكوردستان25 "ننتظر موافقة الهلال الاحمر التركي لنقوم بعدها بتقديم العون والمساعدة للمتضررين من الزلزال".

وقتل 30 شخصا واصيب المئات عندما ضرب زلزال مدينة ألازيغ فيما ارسل رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني رسالة تضامن مع ضحايا الزلزال الى الحكومة التركية.