نيجيرفان بارزاني: مستعدون لتقديم المساعدة لاستقرار العراق

اربيل (كوردستان 24)- اكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني استعداد الاقليم لتقديم كل المساعدة لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق.

وقال نيجيرفان بارزاني ان الأوضاع في العراق والتظاهرات والأحداث التي تشهدها بغداد والمحافظات الأخرى تؤثر على إقليم كوردستان، وعدّ مساعدة الولايات المتحدة والمجتمع الدولي للعراق وإقليم كوردستان ضرورية.

وجاء ذلك، الاحد، خلال استقبال رئيس الاقليم لمستشار الامن القومي في مجلس الشيوخ الأمريكي روبرت كارم، والوفد المرافق له في اربيل.

وشدد نيجيرفان بارزاني على أن إقليم كوردستان يريد حل كل مشاكله مع الحكومة الاتحادية العراقية عن طريق الحوار والتفاهم على أساس الدستور العراقي.

وخلال الاجتماع الذي حضره السيد سفير أمريكا في العراق، تباحث الجانبان في آخر المستجدات في العراق والمنطقة وناقشا سبل التعامل مع هذه المستجدات مؤكدين على حاجة العراق إلى الأمن والاستقرار السياسي والأمني والفهم الصحيح للمطالب المشروعة للمتظاهرين ونبذ العنف.

وتناول الاجتماع الأوضاع والتطورات الإقليمية بصورة عامة وخطر عودة الإرهاب للبروز وسبل مواجهته، وأحوال النازحين واللاجئين في إقليم كوردستان، ومسائل أخرى تهم الجانبين.