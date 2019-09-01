قنبلة تقتل خبيراً أمريكياً كان يحاول تفكيكها قرب الموصل

اربيل (كوردستان 24)- ذكر مصدر امني الثلاثاء أن أحد خبراء المتفجرات الامريكيين قتل لدى محاولة تفكيك قنبلة في منطقة قريبة من الموصل.

وقال المصدر الامني لكوردستان 24 إن الخبير الامريكي كان ضمن منظمة اجنبية تعمل في مجال رفع الالغام والمتفجرات في محافظة نينوى.

ورفض المصدر الكشف عن اسم الخبير الامني.

وأضاف انه اصيب بجروح بالغة، وتوفي متأثراً بها.

وأشار الى ان الحادث وقع في قرية تل شعيرة بناحية القيارة جنوب مدينة الموصل.

ولا تزال مساحات واسعة من الاراضي التي كانت يوماً تحت قبضة داعش تحتوي على العديد من مخلفات الحرب والقنابل غير المتفجرة.

وأعلن العراق عام 2017 النصر على داعش، لكنه يواجه تحديات كثيرة في تطهير المناطق التي استولى عليها داعش من الالغام والمتفجرات.