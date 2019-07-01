كوردستان تنشئ مكتبات في سجون الاقليم

اربيل (كوردستان 24)- انطلق اليوم الاربعاء مشروع بناء مكتبات في سجون اقليم كوردستان بدعم من منظمات خيرية محلية.

وساهمت مؤسسة بارزاني الخيرية الى حد كبير في المشروع فيما تعهدت بتعميمه في كافة سجون الاقليم.

وقال مدير مؤسسة بارزاني موسى احمد في مؤتمر صحفي ان "مؤسستنا تأمل أن تتعمم هذه الظاهرة وأن تتحول سجون كوردستان الى مراكز للقراءة والدراسة وانطلاق السجين نحو الجامعات ومراتب العلم العليا".

وقالت مراسلة كوردستان 24 ان المكتبة التي افتتحت اليوم في مركز اصلاح النساء والاطفال ضمت 5 الاف كتاب".

ودعا موسى احمد ادارات السجون الى العمل على تشجيع النزلاء على القراءة والمطالعة التي ستسهم في التقليل من نسبة الجريمة وتغيير ذهنية المجتمع على حد قوله.

سوار احمد