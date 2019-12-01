برلمان كوردستان يلتئم لمناقشة أهم مشاريع الحكومة الجديدة

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يعقد برلمان إقليم كوردستان اليوم الاثنين جلسة اعتيادية يناقش فيها مشروع قانون الإصلاح الحكومي في الإقليم.

ويعد مشروع القانون واحداً من أهم الإنجازات للحكومة الجديدة التي أقرته وأحالته الى البرلمان الأسبوع الماضي لمناقشته والتصويت عليه.

ويقول برلمانيون كورد إن معظم الأحزاب شاركت في إعداد المشروع وإنه قد لا يواجه أي اعتراضات داخل قبة البرلمان الإقليمي.

وسيعقد برلمان كوردستان جلسته عند الساعة الحادية عشرة صباحاً بالتوقيت المحلي للبدء بالقراءة الأولى للمشروع الإصلاحي.

وقال أوميد خوشناو رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أكبر الكتل في البرلمان، إنه يُرجح أن يحسم البرلمان التصويت على المشروع قبل نهاية العام الجاري.

ويشتمل القانون على إجراء إصلاحات في ملف التقاعد والرواتب والمخصصات والمزايا الأخرى بالنسبة للموظفين والمتقاعدين في الإقليم.

وسبق أن قال نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني، المنتمي لحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، إن مشروع قانون الإصلاح "مكسب للجميع".

ووصف قادة حركة التغيير مشروع القانون بانه خطوة في الاتجاه الصحيح.

واعتبر زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، الإصلاحات الحكومية بانها "خطوة مهمة" من شأنها أن تحقق التقدم والازدهار للإقليم.

وتقول حكومة إقليم كوردستان إن قانون الإصلاح يتضمن سلسلة من الإجراءات اللازمة لتحقيق العدالة بشأن الرواتب ورواتب المتقاعدين والمزايا والمخصصات.

وسبق أن قال رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني إن الإصلاح عملية حاسمة ومستمرة، وأشار الى أن المرحلة المقبلة ستكون أكثر شمولاً.

وذكر رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الكوردستاني أوميد خوشناو لكوردستان 24 إنه يأمل تمرير مشروع القانون قبل عطلة رأس السنة الجديدة.

وقال "يمكن تقليل عدد أيام العطلة لضمان تمرير مشروع القانون قبل عام 2020".