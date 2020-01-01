مسرور بارزاني مهنئاً بعيد "قولتاس": الكاكائيون مكون أصيل من أمتنا

أربيل (كوردستان 24)- وجه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة 10 كانون الثاني (يناير) 2020، تهنئة الى الكاكائيين (اليارسانيين) بمناسبة حلول عيد قولتاس (عيد الليالي الثلاث) والذي يصوم فيه الكاكائيون (اليارسانيون كافة) ثلاثة أيام في كل عام.

وفيما يلي نص التهنئة:

أتقدم بأحر التهاني والتبريكات وأطيب الأماني، الى جميع الأخوة والأخوات الكاكائيين (اليارسانيين) بمناسبة حلول عيد (قولتاس).

إن الأخوة والأخوات الكاكائيين (اليارسانيين) مكون أصيل من الأمة الكوردية، وحقوقهم مصانة في ظل التعايش القومي والديني في إقليم كوردستان.

وكل عام وأنتم بخير

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

10 كانون الثاني (يناير) 2020