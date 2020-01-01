هكذا صرحت الإمارات بعد مقتل سليماني والمهندس

أربيل (كوردستان 24)- طالبت دولة الإمارات العربية المتحدة، جميع القوى المتنازعة الى تغليب الحكمة على المواجهة والتصعيد، وذلك بعد إعلان الولايات المتحدة عن مقتل قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس.

وتخوض إيران صراعا طويلا مع الولايات المتحدة، تصاعد بشكل حاد الأسبوع الماضي بهجوم على السفارة الأمريكية في العراق نفذه أنصار فصائل مسلحة موالية لطهران في أعقاب غارة جوية أمريكية على فصيل كتائب حزب الله الذي أسسه المهندس.

وكتب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش على حسابه في تويتر قائلا "في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة لا بد من تغليب الحكمة والاتزان وتغليب الحلول السياسية على المواجهة والتصعيد".

وأضاف أن "القضايا التي تواجهها المنطقة معقدة ومتراكمة وتعاني من فقدان الثقة بين الأطراف، والتعامل العقلاني يتطلب مقاربة هادئة وخالية من الانفعال".

ويمثل قتل سليماني تصعيدا كبيرا في "حرب الظل" الإقليمية بين إيران والولايات المتحدة وحلفائها ويمكن أن يتحول سريعا إلى هجمات انتقامية.