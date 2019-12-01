قيادي كوردي سوري يكشف اخر مستجدات مبادرة توحيد الصف

أربيل (كوردستان 24)- نفى القيادي الكوردي السوري محمد اسماعيل حدوث اي خطوات عملية بشأن مبادرة توحيد الصف الكوردي في سوريا.

واطلق قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم كوباني في وقت سابق مبادرة لتقريب وجهات النظر بين الادارة الذاتية والمجلس الوطني الكوردي، لاقت ترحيبا من المجلس الذي طالب الادارة بخطوات لبناء الثقة.

واستجابة للمبادرة دعت الادارة الذاتية احزاب المجلس الوطني لفتح مكاتبها ومزاولة عملها السياسي، كما تعهدت باطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

وقال القيادي في المجلس الكوردي محمد اسماعيل لكوردستان 24 "الاعلام ضخم الامر..حتى الآن لاخطوات على ارض الواقع في هذا الشأن".

وتابع "طالبنا بخطوات لبناء الثقة بين الجانبين ولم يحدث شيء من هذا القبيل حتى الآن وبالتالي لم تحدث اي حوارات سياسية".

واضاف اسماعيل لكوردستان 24 "نحن جديون للغاية..اي خطوة فيها مصلحة لشعبنا نحن على اتم الاستعداد للمضي فيها".

ومنذ بدء الاحتجاجات في سوريا وسيطرة الادارة الذاتية التي يقودها حزب الاتحاد الديمقراطي على مناطق واسعة من شمال شرق سوريا، برزت خصومة سياسية بينها وبين المجلس الكوردي.

وجرى توقيع عدة اتفاقات بين المجلس الكوردي والادارة الذاتية خلال السنوات السابقة إلا انها لم تنجح وسط اتهامات متبادلة بالتنصل من تنفيذ الاتفاقات.

ويقول مراقبون ان هذه المبادرة لديها فرصة كبيرة في النجاح، لا سيما ان هناك رغبة دولية ودفعا باتجاه توحيد الموقف الكوردي.

سوار احمد