الصدر يطالب بإغلاق "سفارة الشر" ويهدد البرلمان: سيكون لنا تصرف اكبر

أربيل (كوردستان 24)- طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاحد، بإغلاق السفارة الامريكية في بغداد، فيما هدد البرلمان العراقي بـ"اجراءات اكبر" في حال لم ينفذ التزاماته.

ونشر الصدر في حسابه على موقع تويتر "ما وردني من نقاط يجب التصويت عليها في البرلمان بما يخص التواجد الأمريكي في العراق، أعتبره ردا هزيلا لا يفي أمام الانتهاك الأمريكي للسيادة العراقية والتصعيد الإقليمي وإعلانه العداء للدين والمذهب".

وأضاف مهددا أنه في حال عدم إيفاء البرلمان بالتزاماته، فإنه "سيكون لنا تصرف أكبر"، مشيرا إلى خطوات يجب على البرلمان اتخاذها.

وأعلن الصدر عن النقاط التالية:

أولا إلغاء الاتفاقية الأمنية "فورا وعدم الالتزام ببنودها المجحفة والمذلة

ثانيا إغلاق سفارة الشر الأمريكية في العراق فورا

ثالثا إغلاق القواعد الأمريكية وطردها بصورة مذلة