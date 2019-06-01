داعش يصعّد في محيط بغداد ويشن هجوماً آخر في الطارمية

اربيل (كوردستان 24)- قالت مصادر امنية عراقية الجمعة إن عدداً من مسلحي داعش شنوا هجوماً على احدى القرى الواقعة في محيط العاصمة بغداد مما اسفر عن سقوط ضحايا.

ووقع الهجوم بعد مرور يومين من كمين نصبه المتطرفون لقوات الجيش مما اسفر عن مقتل ستة جنود على الأقل في اعنف حادث تشهده المنطقة منذ اشهر عديدة.

وقال مصدر امني لكوردستان 24 إن مسلحي داعش هاجموا مساء يوم امس، احدى القرى في منطقة النباعي التي تتبع بلدة الطارمية شمال بغداد مما اسفر عن مقتل شقيقين.

وذكر مصدر آخر أن اطلاق النار على القرية ادى الى اصابة شقيقهم الثالث بجروح بالإضافة الى ابن عمهم.

وأفاد مصدر ثالث أن الهجوم وقع في قرية يطلق عليها اسم "القرية الخامسة" وهي منطقة زراعية تحيط بها البساتين من كل جانب.

وقالت المصادر إن الضحايا ينتمون لعشيرة الحلابسة، وهي العشيرة التي ينتمي اليها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وصعّد تنظيم داعش من نشاطه في الآونة الأخيرة وشن سلسلة هجمات واغتيالات وحرائق في مسعى يقول إنه يستنزف القوات الامنية.

وأعلن العراق الهزيمة العسكرية على داعش عام 2017، لكنه حذر من أن خلايا التنظيم لا تزال نشطة، وهو ما كرره كبار المسؤولين الامريكيين.