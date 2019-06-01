بالفيديو | زلزال خفيف في الكوت وحريق يلتهم سوقاً في بغداد

اربيل (كوردستان 24)- ضرب زلزال خفيف مدينة الكوت صباح الاثنين دون أن يسفر عن سقوط مصابين او اضرار مادية، بحسب مركز الرصد الزلزالي في العراق.

والكوت قريبة من الحدود مع ايران، وتبع عن بغداد بنحو 180 كيلومتراً جنوباً. وشهدت زلزال خفيفة طيلة الفترة الماضية متأثرة بارتدادات على الخط الزلزالي في الاراضي الايرانية.

وقال مركز الرصد الزلزالي في بيان إنه سجل حدوث هزة أرضية في الساعة الثانية والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي، بقوة بلغت 3.4 درجة على مقايس ريختر.

وتركزت قوة الزلزال الخفيف على بعد اربعة كيلومترات غرب الكوت.

وشعر سكان مركز المدينة في محافظة واسط بالهزة.

وفي بغداد، التهم حريق صباح اليوم سوقاً للسلع المستعملة (سوق هرج) في حي الكاظمية. واتت النيران على الكثير من المحال التجارية.



ولم تعرف اسباب الحريق بعد.

وقال اصحاب محال إنهم تكبدوا خسائر كبيرة بفعل الحريق.

وكانت السلطات العراقية قد ارجعت اسباب معظم الحرائق التي حدثت في البلاد مؤخراً الى التماس الكهربائي او حوادث عرضية. ولطالما شكك الكثير من السكان بالروايات الحكومية.