البيشمركة تشن عملية عسكرية لسحق الخلايا النائمة بمحيط كرميان

أربيل (كوردستان 24)- شنت قوات البيشمركة اليوم الأحد عملية عسكرية لسحق الخلايا النائمة في منطقة كرميان، حسبما أفادت مصادر أمنية.
وتأتي هذه العملية بعد سلسلة هجمات نفذها داعش في الأيام القليلة الماضية ضد القوات الكوردية في المنطقة المترامية الأطراف.
وفي بادئ الأمر، دفعت البيشمركة بتعزيزات عسكرية الى المنطقة التي تقع على خط التماس مع القوات العراقية في محيط مدينة خانقين المتنازع عليها.
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وقال مراسل كوردستان 24 في المنطقة إن قوات البيشمركة اطلقت حملتها في محيط قرية كولجو التي تركزت هجمات داعش الأخيرة عليها.
وأضاف، نقلاً عن مصادر عسكرية، أن الحملة تهدف لسحق الخلايا النائمة وتأمين البلدة لمنع أي هجمات محتملة قد يشنها المسلحون.
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وسبق أن حذر قادة إقليم كوردستان من تصاعد تهديدات داعش في المناطق المتنازع عليها، كما حثوا المجتمع الدولي على تضافر الجهود لردع مخاطر التنظيم.
وتقع كولجو على خط التماس بين المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الاتحادية وبين تلك التي تحت سيطرة حكومة إقليم كوردستان.
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