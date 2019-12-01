البيشمركة تشن عملية عسكرية لسحق الخلايا النائمة بمحيط كرميان

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وسبق أن حذر قادة إقليم كوردستان من تصاعد تهديدات داعش في المناطق المتنازع عليها، كما حثوا المجتمع الدولي على تضافر الجهود لردع مخاطر التنظيم.

وتقع كولجو على خط التماس بين المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الاتحادية وبين تلك التي تحت سيطرة حكومة إقليم كوردستان.