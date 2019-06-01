مسرور بارزاني يجتمع بالتركمان والمسيحيين لبحث تشكيل الحكومة

اربيل (كوردستان 24)- عقد رئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني سلسلة لقاءات مع احزاب تركمانية ومسيحية في اطار مفاوضاته مع القوى الممثلة في البرلمان بشأن تشكيل الحكومة.

وقبل نحو ثلاثة ايام، اجرى مسرور بارزاني لقاءات مع احزاب كوردية بما في ذلك حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير (كوران) في السليمانية.

وكُلف مسرور بارزاني من قبل رئيس الاقليم بتشكيل الحكومة قبل نحو عشرة أيام، وتعهد مراراً باكمال تشكيل الحكومة قبل انقضاء الموعد المحدد.

وأمام رئيس الحكومة المكلف 30 يوماً لعرض تشكيلته الوزارية على البرلمان للمصادقة عليها.

وقالت النائبة الثانية لرئيس برلمان الاقليم منى قهوجي إن الاحزاب التركمانية ستشارك بقوة في الحكومة وستحصل على مناصب استشارية في رئاسة الاقليم والحكومة.

ويشغل التركمان والمسيحيون 10 مقاعد في برلمان الاقليم المؤلف من 111 مقعداً.

وقال النائب آيدن معروف إن التركمان قدموا لمسرور بارزاني طلباتهم للمشاركة في الحكومة المقبلة.

وبعد ذلك، اجتمع مسرور بارزاني مع عدد من الاحزاب المسيحية في الاقليم لبحث طلباتهم في الحكومة المقبلة، حسبما قال مراسل كوردستان 24.

وفاز الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الذي ينتمي اليه بارزاني، بالمرتبة الاولى بواقع 45 مقعداً برلمانياً، وحل الاتحاد الوطني في المرتبة الثانية بينما جاءت حركة التغيير ثالثاً، وذلك في الانتخابات التشريعية التي اجريت في 30 من أيلول سبتمبر 2018.

ويتوقع محللون وبرلمانيون أن تكون حكومة مسرور بارزاني ائتلافية في ظل معارضة ضعيفة.