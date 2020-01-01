مسرور بارزاني يعلق حول المستجدات ويطمئن شعب كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة اقليم كوردستان، مسرور بارزاني، ان حكومة الاقليم ستتواصل مع كافة الاطراف لتحقيق التهدئة وعودة الاستقرار الى المنطقة.

وأطلقت إيران صواريخ صباح الأربعاء على قاعدة عين الأسد الجوية العراقية، التي تستضيف قوات أمريكية، وجاء الهجوم بعد ساعات من جنازة القائد الإيراني البارز قاسم سليماني الذي قُتل في غارة أمريكية بطائرة مسيرة مما أثار مخاوف من اندلاع حرب أوسع في الشرق الاوسط.

وقال مسرور بارزاني، اليوم الاربعاء، في مؤتمر صحفي باربيل "وقعت احداث مؤسفة خلال الايام الماضية في العراق واقليم كوردستان ونحن ننظر بقلق بالغ اليها".

وتابع مسرور بارزاني "ان العنف القائم حاليا خلق اجواء متوترة وغير مستقرة وسنفعل كل مابوسعنا وسنتواصل مع كافة الاطراف في سبيل تهدئة الاوضاع وتحقيق الاستقرار".

واضاف "لكن واجبنا الرئيسي واولويتنا هي حماية اقليم كوردستان وشعب اقليم كوردستان وسنبذل قصارى جهودنا في سبيل عدم اقحام كوردستان في هذه المشاكل".

وطمأن رئيس وزراء الاقليم شعب كوردستان بأن الحكومة ستبذل كل جهودها لحماية كوردستان ولتبقى آمنة ومستقرة.

سوار احمد