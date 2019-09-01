كوردستان تعلن خريطة لقاءات صالح وتعد مواطنيها بـ"خبر سار"

اربيل (كوردستان 24)- قال وزير داخلية اقليم كوردستان ريبر احمد الثلاثاء، إن الرئيس العراقي برهم صالح، الذي سيزور اربيل في وقت لاحق من اليوم، سيجتمع مع كبار قادة الاقليم بالإضافة الى البرلمان، مشيرا الى أن المحادثات مع بغداد تحرز تقدماً.

وأضاف أحمد في تصريح للصحفيين في اربيل، أن صالح سيعقد لقاءات منفصلة، مع رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس الحكومة مسرور بارزاني، ومع البرلمان، مبينا انه سيجتمع ايضاً مع زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني.

وعندما سئل عن العلاقات مع بغداد، قال احمد "احرزنا تقدماً جيداً... وثمة تفهم جيد مع دولة رئيس الوزراء السيد عادل عبد المهدي".

وأشار الى ان "العلاقة جيدة" بين رئيس حكومة اقليم كوردستان ورئيس الحكومة الاتحادية، لافتاً الى ان اللقاءات بين وفود اربيل وبغداد ستفسر عن "خبر سار خلال وقت قريب".

وعن الزيارة المقررة لوفد اللجان الفنية من اقليم كوردستان الى بغداد هذا الاسبوع، قال احمد إنها تأجلت الى وقت آخر لتزامنها مع زيارة الوفود الاتحادية.

كان رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني قال في مناسبات عدة إنه يسعى الى بناء علاقة راسخة بين اربيل وبغداد لتجاوز تاريخ حافل بالخلافات.