نيجيرفان بارزاني يحذر من خطورة مهاجمة السفارة الأمريكية

أربيل (كوردستان 24)- عبّر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الأربعاء، عن بالغ قلقه إزاء محاولة اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد من قبل مؤيدي فصائل الحشد الشعبي، وأشار في الوقت نفسه الى أن تلك المحاولات "عمل غير مقبول ومرفوض".

وتجمع العشرات من أنصار الحشد الشعبي أمام مبنى السفارة الأمريكية داخل المنطقة الخضراء على مدى يومين محاولين اقتحامها وذلك رداً على مقتل 25 عنصراً من كتائب حزب الله في ضربة أمريكية شنت على مقرها في بلدة القائم غربي الأنبار.

وشنت الطائرات الأمريكية ضربتها على مواقع لكتائب حزب الله بعدما قُتل متعاقد أمريكي في هجوم صاروخي شنته الجماعة المدعومة من إيران على قاعدة عسكرية يتمركز فيها أمريكيون في كركوك. واتهمت واشنطن طهران بتدبير تلك الهجمات وتعهدت بالرد.

وقال نيجيرفان بارزاني في بيان إن "التجمع والمظاهرات المدنية حق دستوري، بيد أن استخدام العنف والهجمات والتصرفات اللا مسؤولة لاستهداف السفارات والبعثات الدبلوماسية، تطور خطير".

وتابع "ننظر بقلق بالغ الى الأحداث الأخيرة والهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد" مشيراً الى أن الهجوم "عمل غير مقبول ومرفوض كليا ويعرض مصالح العراق للخطر".

وأضاف بارزاني أن "الأمريكيين حلفاء وأصدقاء للعراق وإقليم كوردستان وكانوا شركاء رئيسيين في تحرير العراق والانتصار على إرهابيي القاعدة وداعش".

ومضى يقول "ولمواجهة مخاطر الإرهاب وحماية مصالحهم، لا يزال العراق وإقليم كوردستان بحاجة إلى دعم وتعاون أمريكا والتحالف الدولي".

وأشار رئيس إقليم كوردستان الى أن "ممثلي الدول والدبلوماسيون ضيوف العراق يجب احترامهم وحمايتهم"، مطالباً "الجهات المسؤولة بأن تؤدي مهامها في الحفاظ عليهم والا تسمح بتعرض السفارات والمؤسسات والبعثات الدبلوماسية إلى الهجمات".

وكان الحشد الشعبي قد أمر في وقت سابق من اليوم، أنصاره بالانسحاب من محيط السفارة الأمريكية في بغداد "احتراماً لقرار الحكومة العراقية".