"عداد مياه لكل منزل ".. أربيل تلزم المواطنين بتركيبه أسوة بالكهرباء

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية الماء والمجاري في أربيل الخميس عن فرض غرامات مالية ضد المتجاوزين على شبكات مياه الشرب اعتباراً من الربيع المقبل، في الوقت الذي تدرس فيه الزام المواطنين بتركيب عداد للمياه في كل منزل أسوة بالطاقة الكهربائية.

وسبق أن أعلنت حكومة إقليم كوردستان إنفاق 840 مليون دينار يومياً لتحلية 2.1 مليون متر مكعب من مياه الشرب يومياً، وأشارت الى وجود هدر يبلغ 850 ألف متر مكعب من المياه بخسائر يومية تقدر بـ340 مليون دينار وبمعدل سنوي يتجاوز 124 مليار دينار.

وتقول الحكومة إن هدر المياه يتسبب بفقدان 40 ميغاواط من الطاقة الكهربائية يومياً.

وقال مدير عام الماء والمجاري مسعود كارش في مؤتمر صحفي عقده بأربيل إن مشروع تركيب ربط عدادات المياه يحظى بدعم من البرلمان وحكومة الإقليم.

وتابع "نود أن نحيط المواطنين علماً بأن عليهم تركيب عداد للمياه في كل منزل".

وأشار كارش الى أن أي منزل لم يركب عداد المياه ستفرض عليه غرامة قدرها مئة ألف دينار شهرياً اعتباراً من مطلع آذار مارس 2020.

وكانت حكومة إقليم كوردستان قد أبدت دعمها لاستمرار العمل بمشروع نصب عداد مياه لكل المنازل والشقق والمحال السكنية والتجارية في أربيل، كما دعت المواطنين إلى تحمل مسؤولياتهم في الحفاظ على المياه كثروة وطنية ووضع حد لهدرها لما لذلك من تكاليف مالية باهظة.