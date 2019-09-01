اعادة 158 لاجئا عراقيا من تركيا الى مناطقهم

اربيل (كوردستان 24)- اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الخميس، عن اعادة 158 لاجئا عراقيا من الاراضي التركية الى البلاد بشكل طوعي،عن طريق منفذ ابراهيم الخليل الحدودي في محافظة دهوك.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة علي عباس جهاكير في بيان ان "الوزارة مستمرة بتنفيذ برنامجها (العودة الطوعية المجانية الاسبوعية) للاجئين للعراقيين المتواجدين في الجمهورية التركية ".

واضاف جهاكير ان "كوادر ممثلية الوزارة في اقليم كوردستان ومكتبها في دهوك بالتنسيق مع مكتب ادارة الازمات المشتركة وقوات امن منفذ ابراهيم الخليل نقلت العراقيين العائدين من تركيا وعن الطريق البري في حافلات خصصتها الوزارة لنقلهم وايصالهم الى مناطق سكناهم الاصلية في البلاد".

واشار الى ان "هؤلاء اللاجئين كانوا متواجدين في المحافظات التركية انقرة ، سامسونك وجروم".

واكدت الوزارة ان "عودتهم نظمتها الوزارة بالتنسيق مع السفارة العراقية بالعاصمة التركية انقرة، إذ ان انطلاقة عودتهم بدات من العاصمة التركية وعن طريق زاخو الى داخل البلاد حيث مناطق سكناهم الاصلية ".

سوار أحمد