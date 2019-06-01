كوردستان تصدر توضيحا حول الأسماء المرشحة في الحكومة الجديدة

اربيل (كوردستان 24)- نفى مكتب رئيس وزراء اقليم كوردستان المكلف مسرور بارزاني صحة الانباء التي تتداولها وسائل اعلامية حول الاسماء المرشحة لتولي مناصب في الكابينة الجديدة.

وجاء في بيان ان "بعض وسائل الإعلام تشير الى اسماء معينة وكأنه تم اعتمادها لتولي مناصب في الحكومة الجديدة".

وتابع البيان "هذه الانباء عارية من الصحة وتداول هذه الاسماء لايعدو كونه تخمينا".

واكد البيان بأنه لن يتم اعتماد اي اسم اي من المرشحين حتى يقوم السيد مسرور بارزاني بتقديم الاسماء لبرلمان اقليم كوردستان بشكل رسمي وحينها سيتم الإعلان عن الأسماء كافة".

واجرى مسرور بارزاني قبل ايام لقاءات مع احزاب كوردية بما في ذلك حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير (كوران) في السليمانية، حيث طاب منهم اسماء مرشحيهم للوزارات.

وكُلف مسرور بارزاني من قبل رئيس الاقليم بتشكيل الحكومة قبل نحو عشرة أيام، وتعهد مراراً باكمال تشكيل الحكومة قبل انقضاء الموعد المحدد.

وأمام رئيس الحكومة المكلف 30 يوماً لعرض تشكيلته الوزارية على البرلمان للمصادقة عليها.

وفاز الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الذي ينتمي اليه بارزاني، بالمرتبة الاولى بواقع 45 مقعداً برلمانياً، وحل الاتحاد الوطني في المرتبة الثانية بينما جاءت حركة التغيير ثالثاً، وذلك في الانتخابات التشريعية التي اجريت في 30 من أيلول سبتمبر 2018.

ويتوقع محللون وبرلمانيون أن تكون حكومة مسرور بارزاني ائتلافية في ظل معارضة ضعيفة.

سوار احمد