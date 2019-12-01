بالصور | "حمام خان".. يحاكي العظمة المعمارية في كوردستان إيران

أربيل (كوردستان 24)- يقع "حمام خان" في شمال سوق سنندج المسقف وفي جوار مسجد يُعرف باسم "داروغة" في محافظة كوردستان بإيران.

وكان هذا الحمام في الماضي من العمارات الرائعة في مدينة سنندج، حيث يوجد نقش حجري في الحمام يعود الى عهد حكم امان الله خان اردلان والي كوردستان.

وبني الحمام وفقاً لطراز معماري متقن ويتضمن عدة أقسام بما فيها المدخل الرئيس والحمام البارد والحمام الحار والمرافق الصحية ومخزن الماء وغيره.

ويتزين الفضاء الداخلي للحمام بنافورة ماء وأحواض جميلة، وبني سقف "حمام خان" على شكل طاق وقبة مما يعزز من صلابة ومتانة البناء.

وتتزين جدران وسقوف الحمام بالرسومات الهندسية والآدمية والحيوانية ومختلف الأشكال وصور الورود والأزهار والنباتات الملونة.