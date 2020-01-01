العمليات المشتركة تنفي وقوع أي غارة جوية شمال بغداد

أربيل (كوردستان 24)- نفت قيادة العمليات المشتركة العراقية السبت وقوع أي غارة جوية ضد قوات الحشد الشعبي شمال العاصمة بغداد.

وقبل ذلك نفى التحالف الدولي ايضاً ووقوع ضربات جوية قيل إنها أسفرت عن مقتل ستة من عناصر الحشد الشعبي قرب معسكر التاجي.

وسبق أن نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر عسكري قوله إن ضربة جوية استهدفت قافلة للحشد الشعبي قرب المعسكر الواقع شمال بغداد.

ونشرت وكالة الأنباء الرسمية ايضاً النبأ، وبعدها نقل التلفزيون العراقي الرسمي تقارير مماثلة الى جانب صحف عالمية ولاسيما الأمريكية.

وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان إنها تنفي "ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن وجود غارة جوية ليلة امس، استهدفت رتل لطبابة الحشد الشعبي في منطقة التاجي شمالي العاصمة بغداد".

وقبل إصدار النفي العراقي والأمريكي، قال الحشد الشعبي إن المصادر الأولية أشارت الى أن الغارة لم تستهدف موكباً للحشد بل قافلة مسعفين.

وبعد ذلك صدر نفي من الحشد الشعبي ايضاً، وقال إن اياً من قوافله لم تتعرض لقصف.

وتأتي هذه التطورات المتسارعة والمتصاعدة بعد يوم من مقتل الجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في ضربات جوية قرب مطار بغداد الدولي.