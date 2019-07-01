كوردستان تضع اللمسات الأخيرة لفتح "المعبر الثالث" مع تركيا

اربيل (كوردستان 24)- أعلنت السلطات البلدية في اقليم كوردستان السبت عن وضع اللمسات الأخيرة لإتمام الطريق المؤيدي الى معبر يربط اربيل بمدينة هكاري التركية.

وفي العام الماضي، أبرم اقليم كوردستان وتركيا اتفاقاً لإنشاء معبر ثالث في مسعى يهدف لتعزيز وتطوير الحركة التجارية بين الجانبين.

وقال المشرف على أعمال البناء سربست عمر لكوردستان 24 "انتهينا من بناء 12 كيلومتراً من الطريق السريع مع بقاء كيلومترين فقط".

وسيكون معبر زيته الحدودي هو الثالث بين اقليم كوردستان وجارته الشمالية والأول بين محافظتي اربيل وهكاري.

وقال غفور ملا سوار رئيس بلدية ميركسور في اربيل لكوردستان 24 "لقد بدأنا بالمرحلة الثانية من التخطيط وتتمثل بإنشاء ادارة للمعبر".

ويقول مسؤولون إن الجانب التركي انتهى من الإعداد لفتح المعبر، وسيسبق ذلك اجتماع تركي - عراقي في موقع المعبر الجديد الأسبوع المقبل.

وكانت اربيل وانقرة وقعتا اتفاقا عام 2014 لفتح منفذ زيته الحدودي إلا أن ظهور تنظيم داعش والأزمة المالية حالت دون إتمام المشروع.

ويشترك إقليم كوردستان وتركيا في الوقت الحالي بمعبرين يقعان في دهوك.

كان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قال مؤخراً، إن التبادل التجاري بين تركيا والعراق بلغ 16 مليار دولار.