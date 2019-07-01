اللجنة العليا المشتركة تعلن مضمون اجتماع اربيل

اربيل (كوردستان 24)- اعلنت اللجنة العليا المشتركة للحكومة الإتحادية وحكومة إقليم كوردستان مضمون الاجتماع الذي جرى في اربيل.

واجتمع رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الخميس مع وفد الحكومة الاتحادية لبحث المشاكل العالقة بين الجانبين في عاصمة اقليم كوردستان اربيل.

وجاء في بيان للجنة "تم التباحث حول الملفات الأساسية وخصوصاً (ملف المناطق المتنازع عليها، ملف القضايا المالية والموازنة، وملف النفط والغاز)".

وتابع "وتم الإتفاق على وضع آليات عملية لبحث تفاصيل الملفات العالقة من خلال تشكيل لجان فنية من الوزارات ذات العلاقة تحت إشراف اللجنة العليا المشتركة".

وتقرر في الإجتماع إستمرار التواصل ما بين الطرفين بإتجاه إيجاد حلول جذرية دستورية لكل المشاكل العالقة بشكل يخدم مصلحة الجميع.

ووصل في وقت مبكر من الخميس وفد رفيع من الحكومة الاتحادية الى اربيل لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين الكورد تمهيداً لإيجاد ارضية تهدف لحسم الخلافات العالقة بين الجانبين.

وهذه اول زيارة رسمية يجريها وفد اتحادي منذ تشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم، ومن المقرر أن تجتمع اللجان الفنية في بغداد في الأسبوع القادم.

ووضعت حكومة اقليم كوردستان برنامج عمل يهدف - من بين قضايا اخرى - الى بناء علاقة راسخة مع بغداد بما يضمن حقوق الجانبين.

سوار أحمد