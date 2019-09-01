كلمة عن استفتاء الاستقلال في برلمان كوردستان

اربيل (كوردستان 24)- يتضمن برنامج عمل جلسة برلمان اقليم كوردستان اليوم الاربعاء كلمة عن استفتاء الاستقلال الذي اجري قبل عامين ونال القبول بالأغلبية الساحقة من الاصوات.

وورد في بيان لهيئة رئاسة برلمان كوردستان ان "برنامج عمل الجلسة الاعتيادية الثانية من الفصل التشريعي الخريفي للسنة الأولى من الدورة البرلمانية الخامسة والتي تنعقد في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا من يوم غد الاربعاء سيتضمن كلمة رئيسة برلمان كوردستان بمناسبة الذكرى الثانية لحملة استقلال كوردستان (الاستفتاء) الذي اجري في ٢٥/٩/٢٠١٩ في كوردستان والمناطق الكوردستانية خارج الإقليم".

واجرى الكورد استفتاء على استقلال اقليم كوردستان عن العراق في 25 ايلول سبتمبر 2017، والذي نال الاغلبية الساحقة من الاصوات في خطوة خلقت ردود افعال غاضبة من بغداد.

سوار أحمد