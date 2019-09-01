تركيا تلوح بالخطتين "ب" و"ج" في حال فشل "المنطقة الآمنة"

اربيل (كوردستان 24)- قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار الثلاثاء إن بلاده قد تلجأ الى تطبيق خطة مزدوجة في حال لم تلتزم الولايات المتحدة بتعهداتها بشأن المنطقة الآمنة.

ونقلت وسائل اعلام تركية عن أكار قوله، إن تركيا "قادرة على فعل ما يلزم بشأن المنطقة الآمنة في شرقي الفرات" عند الحدود.

وأضاف "لدينا خطة (ب) وخطة (ج) في حال لم تلتزم الولايات المتحدة بوعودها حول المنطقة الآمنة، ونحن مستعدون لتطبيقهما".

وقال "لم ننس تجاربنا في ما يتعلق بوعود الولايات المتحدة في منبج والرقة، لذلك نتابع بدقة وعن كثب الالتزام بالوعود التي قطعتها واشنطن بشأن المنطقة الآمنة".

وارد قائلا "لن نقبل بأي أمر من دون التدقيق بكل المعلومات المقدمة لنا".

وكانت تركيا والولايات المتحدة قد اتفقتا الشهر الماضي على تأسيس مركز عمليات مشترك لإدارة شريط من الأراضي على الحدود التركية.

وتقول دمشق إن الاتفاق التركي الامريكي الخاص بإقامة منطقة آمنة "تصعيد خطير" و"اعتداء فاضح" على سيادة ووحدة أراضي سوريا.

وتهدف المنطقة الآمنة المقترحة إلى تأمين قطاع بري يمتد لمسافة تزيد على 400 كيلومتر بطول حدود سوريا الشمالية الشرقية مع تركيا.

وتسيطر وحدات حماية الشعب الكوردية، على معظم هذا القطاع. وتقول انقرة إن تلك الوحدات مرتبطة بحزب العمال الكوردستاني.