وحدات الحماية تعتقل المسؤول المالي بداعش في دير الزور

اربيل (كوردستان 24)- اعتقلت قوات مكافحة الإرهاب التابعة لوحدات حماية الشعب المسؤول المالي في تنظيم داعش خلال عملية في محافظة دير الزور بسوريا.
وقال المركز الإعلامي لوحدات حماية الشعب في بيان، إن وحدات مكافحة الارهاب نفذّت عملية ضد خلية نائمة لتنظيم داعش في دير الزور.
وذكر البيان "قامت قواتنا في وحدات مكافحة الارهاب بتاريخ ١ سبتمبر بتنفيذ عملية ضد خلية نائمة لتنظيم داعش في منطقة دير الزور، هذه العملية استهدفت عدد من قياديي تنظيم داعش في المنطقة".
واكد البيان انه "تم القبض على المسؤول المالي لإرهابيي داعش في المنطقة المدعو محمد رمضان عيد العطالله".
وتم تنفيذ العملية في منطقة الشحيل التابعة لدير الزور السورية بعد فترة طويلة من المراقبة والمراقبة ، وفق البيان.
وتم خلال العملية التي نفذت بدعم من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة مصادرة اسلحة وذخيرة و وبعض الأرواق التنظيمية ومبالغ مالية.
ونفذت قوات سوريا الديمقراطية والتي تشكل وحدات حماية الشعب ركيزتها الاساسية مؤخرًا عدة عمليات في ريف دير الزور.
وعلى الرغم من إعلان قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة عن هزيمة داعش في 23 مارس آذار، فان هجمات التنظيم المتشدد لاتزال مستمرة.
سوار أحمد
خریطة الموقع | سیاسة الخصوصیة | من نحن | للاتصال بنا | وظائف شاغرة