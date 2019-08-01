وحدات الحماية تعتقل المسؤول المالي بداعش في دير الزور

اربيل (كوردستان 24)- اعتقلت قوات مكافحة الإرهاب التابعة لوحدات حماية الشعب المسؤول المالي في تنظيم داعش خلال عملية في محافظة دير الزور بسوريا.

وقال المركز الإعلامي لوحدات حماية الشعب في بيان، إن وحدات مكافحة الارهاب نفذّت عملية ضد خلية نائمة لتنظيم داعش في دير الزور.

وذكر البيان "قامت قواتنا في وحدات مكافحة الارهاب بتاريخ ١ سبتمبر بتنفيذ عملية ضد خلية نائمة لتنظيم داعش في منطقة دير الزور، هذه العملية استهدفت عدد من قياديي تنظيم داعش في المنطقة".