الاتحاد الوطني يكشف اسماء مرشحيه ويؤكد: "العمّال" لا يراعي أوضاع كوردستان

اربيل (كوردستان 24)- قال قيادي رفيع في الاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الأحد، ان حزب العمال الكوردستاني لا يراعي أوضاع اقليم كوردستان، فيما أعلن اسماء مرشحي حزبه للمناصب في الحكومة الجديدة.

وقال جعفر شيخ مصطفى لكوردستان 24 "كان الأجدى بحزب العمال الكوردستاني أن يراعي أوضاع اقليم كوردستان وألا يتسبب في اصغر المشاكل للاقليم".

وجدد اقليم كوردستان السبت دعواته للقوات التركية ومقاتلي حزب العمال الكوردستاني بعدم جعل اراضيه ساحة للمواجهات والقصف، مطالباً في الوقت نفسه مقاتلي الحزب بالكف عن شن هجمات داخل العمق التركي انطلاقاً من الاقليم.

وتابع شيخ مصطفى "العمال الكوردستاني منح المبرر لقوة دولية مثل تركيا لقصف اراضي كوردستان بشكل يومي مما تسبب في موجة نزوح واستشهاد واصابة عدد كبير من المواطنين".

واضاف "نحن في اقليم كوردستان لدينا حكومة وبرلمان وقوانين ومايفعله حزب العمال الكوردستاني تسبب في دمار منطقة من كوردستان وهذا أمر يدعو للاسف".