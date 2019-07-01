الاتحاد الوطني يكشف اسماء مرشحيه ويؤكد: "العمّال" لا يراعي أوضاع كوردستان

اربيل (كوردستان 24)- قال قيادي رفيع في الاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الأحد، ان حزب العمال الكوردستاني لا يراعي أوضاع اقليم كوردستان، فيما أعلن اسماء مرشحي حزبه للمناصب في الحكومة الجديدة.
وقال جعفر شيخ مصطفى لكوردستان 24 "كان الأجدى بحزب العمال الكوردستاني أن يراعي أوضاع اقليم كوردستان وألا يتسبب في اصغر المشاكل للاقليم".
وجدد اقليم كوردستان السبت دعواته للقوات التركية ومقاتلي حزب العمال الكوردستاني بعدم جعل اراضيه ساحة للمواجهات والقصف، مطالباً في الوقت نفسه مقاتلي الحزب بالكف عن شن هجمات داخل العمق التركي انطلاقاً من الاقليم.
وتابع شيخ مصطفى "العمال الكوردستاني منح المبرر لقوة دولية مثل تركيا لقصف اراضي كوردستان بشكل يومي مما تسبب في موجة نزوح واستشهاد واصابة عدد كبير من المواطنين".
واضاف "نحن في اقليم كوردستان لدينا حكومة وبرلمان وقوانين ومايفعله حزب العمال الكوردستاني تسبب في دمار منطقة من كوردستان وهذا أمر يدعو للاسف".
يأتي هذا بعدما سقط عدد من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، بفعل قصف تركي تقول أنقرة إنه يستهدف معسكرات لحزب العمال الكوردستاني الذي يتمركز في المنطقة الحدودية الوعرة.
واشار شيخ مصطفى الى ان "اقليم كوردستان لايحتاج الى اي قوة لحمايته فلدينا البيشمركة التي تتكفل بالأمر ويمنع وجود اي قوة عسكرية خارجة عن اشراف وسيطرة وزارة البيشمركة التي اثبتت انها قادرة على حفظ الأمن ومواجهة اي خطر يهدد كوردستان".
من جهة اخرى أعلن القيادي الكوردي اسماء مرشحي حزبه لشغل مناصب في الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها.
وبحسب شيخ مصطفى فإن الاسماء التي رفعت الى رئيس وزراء اقليم كوردستان المكلف مسرور بارزاني هي:
ريواز فايق كرئيس للبرلمان، قوباد طالباني نائبا لرئيس الحكومة، جعفر شيخ مصطفى نائبا لرئيس الاقليم، شورش اسماعيل وزيرا للزراعة، درباز كوسرت رسول وزيرا للتخطيط.
كما ان خالد شواني تم ترشيحه لمنصب وزير العلاقات بين اربيل وبغداد وحمي محمد سعيد وزيرا للثقافة وآرام حمه مينا للتعليم العالي وروند ملامحمود هيئة المناطق الكوردستانية خارج ادارة الاقليم.
ورشح عثمان شواني لهيئة السياحة واسماعيل محمود للهيئة العامة لشؤون الألغام.
سوار احمد
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