مسرور بارزاني ورشنودي يبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية

اربيل (كوردستان 24)- شدد رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني والقنصل الايراني في اربيل نصر الله رشنودي على اهمية تطوير العلاقات الثنائية وخصوصا من الناحية الاقتصادية.

وجاء ذلك، اليوم الاثنين، خلال استقبال بارزاني لرشنودي والوفد المرافق في اربيل.

وتباحث الجانبان العلاقات الثنائية بين اقليم كوردستان وايران وشددا على ضرورة تطويرها في كافة المجالات وخصوصا من الناحية الاقتصادية.

وهنأ القنصل الايراني الذي بدأ حديثا اعماله في اربيل مسرور بارزاني بتسنمه منصب رئيس حكومة الاقليم.

من جانبه رحب بارزاني بالقنصل الايراني الجديد متمنيا له التوفيق في عمله.

سوار أحمد