علاوي ينفي التوسط في قضية كريم ويعدها "شأناَ قضائياً"

اربيل (كوردستان 24)- نفى المتحدث باسم حزب الوفاق الوطني العراقي الأحد أن يكون زعيمه اياد علاوي قد تدخل في قضية محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم الذي تضاربت الانباء بشأن توقيفه في مطار بيروت، وقال إن الامر متروك للقضاء العراقي.

ونشرت وسائل إعلام لبنانية وعراقية تقارير افادت بتوقيف كريم من جانب السلطات في مطار بيروت قبل أن تفرج عنه لاحقاً لكنها "منعته من السفر"، فيما ذكرت مصادر لبنانية أن الشرطة الدولية اوقفت كريم الذي اقاله البرلمان من منصبه قبل اكثر من عام.

إلا أن كريم عاد ونفى في اتصال هاتفي مع كوردستان 24 الانباء التي تحدثت عن توقيفه في مطار بيروت من قبل الشرطة الدولية (الإنتربول)، وقال إن ما حصل له سبب دعاوى رفعتها ضده حكومة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي بسبب تأييده للاستفتاء.

وبعد ذلك نشرت صحيفة (الأخبار) المقربة من حزب الله اللبناني تقريراً قالت فيه إن علاوي تدخل للإفراج عن كريم في لبنان، مشيرة الى ان علاوي- الذي شغل منصب رئيس الوزراء في العراق- يحتفظ بعلاقات متينة مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.

غير أن المتحدث باسم حزب الوفاق الوطني هادي الظالمي وصف تقرير الصحيفة اللبنانية بأنه يندرج ضمن "حملةٍ دعائية كاذبة وممنهجة للإساءة للشخصيات العراقية الوطنية".

واضاف الظالمي في بيان أن ما نشرته الصحيفة ليس سوى "أكاذيب لا تمت بصلة للحقيقة ولا للواقع في محاولة بائسة لاثارة قصص قد تلفت الانتباه وذلك من خلال زج اسم الدكتور علاوي في قضية اطلاق سراح محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم".

وقال إن علاوي "لم يتدخل مطلقا في هذا الموضوع ولا يقبل لنفسه التدخل في أي شأن قضائي".

وكانت السلطات القضائية قد حركت دعاوى على كريم منذ أن أعلن تأييده للاستفتاء الذي اجري في اقليم كوردستان وشمل كركوك المتنازع عليها. وتمثلت دعاوى اخرى ما بين مزاعم بالفساد المالي وتحريض السكان على مقاتلة القوات العراقية وهو ما ينفيه كريم.