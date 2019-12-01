خيم مهترئة وبرد ومرض.. نازحون ايزيديون يعيشون اوضاعا ماساوية بسنجار

ويقول ممثل وزارة الهجرة والمهجرين لكوردستان 24 ان اوضاع المخيم مزرية للغاية، فهناك البرد والاوحال والخيم المهترئة.

وطالب المنظمات والجهات المعنية بتقديم مساعدات تحل مشاكل النازحين بشكل جذري، مشيرا الى ان "سلة غذائية لن تحل المشاكل، ينبغي حل مشاكل النازحين بشكل جذري".

ورغم ان العراق اعلن الانتصار على تنظيم داعش إلا ان الالاف يخشون مغادرة الجبل والعودة الى مناطقهم خوفا من التنظيم خصوصا مع الحدود شبه المفتوحة بين العراق وسوريا وانتشار حقول الألغام حول سنجار والمناطق القريبة منها.