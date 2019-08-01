تركيا تجدد قصف اهداف لحزب العمال في اقليم كوردستان

اربيل (كوردستان 24)- قال الجيش التركي الجمعة إن مقاتلاته الحربية شنت غارات على اهداف لحزب العمال الكوردستاني داخل اقليم كوردستان.

وقال الجيش في بيان إن الغارات الجوية استهدف مواقع يتخذها مقاتلوها الحزب معقلا لهم في منطقتي زاب ومتينا الحدوديتين بين تركيا والإقليم.

وأضاف البيان أن العملية اسفرت عن "تحييد" خمسة من مقاتلي الحزب.

ويستخدم الجيش التركي لفظ "تحييد" في العادة للإشارة إلى القتل لكنه يستخدمه في بعض الأحيان للإشارة إلى الإصابة أو الأسر.

ولم ترد أي انباء فيما لو كان القصف قد اوقع خسائر بشرية في صفوف المدنيين.

ويأتي هذا في وقت تنفذ فيه تركيا عملية عسكرية اطلقت عليها "المخلب" وبدأت في 27 أيار مايو لملاحقة مقاتلي حزب العمال في المنطقة الحدودية.