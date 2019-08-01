مكافحة الارهاب يعلن اسماء قيادات "كبيرة" بداعش قتلت بضربة للتحالف

اربيل (كوردستان 24)- اعلن جهاز مكافحة الارهاب، الثلاثاء، اسماء قيادات في تنظيم داعش قتلوا في وقت سابق بضربة جوبة لقوات التحالف الدولي ضد داعش.

وجاء في بيان للجهاز "الحاقا بالبيان الذي اعلنه جهاز مكافحة الارهاب في ١٣ اب ٢٠١٩ حول مقتل ١٠ ارهابيين في صحراء الانبار بضربة جوية لطيران التحالف الدولي وفق معلومات دقيقة من استخبارات الجهاز تاكد لدينا بعد التدقيق والتفتيش ان من بين المقتولين كل من:

١- الارهابي احمد حامد حسين عبدالجليل العيثاوي المكنى (ابو مسلم) والي ولاة الولايات الغربية.

٢- الارهابي ابو انس امير قاطع الصحراء في ولاية الانبار.

٣- الارهابي ابو وقاص الاعلامي العام ومجهز الولايات الغربية.

اضافة الى قياديين اخرين لم يتسنى معرفة اسماؤهم لتشوه جثثهم من اثر الضربة".

سوار أحمد